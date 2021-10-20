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Путин не поедет на климатическую конференцию в Глазго, на которой будет Зеленский

Среда, 20 октября 2021, 15:44

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"В Глазго, к сожалению, он тоже не полетит. Разумеется, российская сторона будет на конференции, но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", - сказал Песков.

"Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее. Здесь очень много факторов, которые нам предстоит с организаторами обсудить", - ответил пресс-секретарь на вопрос, будет ли Путин выступать на конференции.

С 31 октября по 12 ноября 2021 в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP26.

Визит в Британию для участия в конференции планирует президент Украины Владимир Зеленский.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в среду заявил, что, возможно, пройдут определенные двусторонние встречи, на которых "повестка дня у нас классическая": это урегулирование конфликта на востоке Украины, деоккупация Крыма, защита прав политических заключенных и энергетическая безопасность Украины.

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Путин климат
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