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Путін: ООН помре того ж дня, коли в Радбезі скасують право вето

Четвер, 21 жовтня 2021, 20:23

Президент РФ Владімір Путін заявив, що в разі скасування права вето постійних членів Ради Безпеки ООН ця організація перетвориться просто в дискусійний майданчик.

Про це він заявив у четвер у рамках засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Путін сказав, що він не згоден з думкою президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про реформування Ради безпеки ООН.

"Якщо ми зруйнуємо право вето постійних членів, то Організація Об'єднаних Націй помре цього ж дня. Вона перетвориться в Лігу націй. Це буде просто майданчик для дискусій - "Валдайський клуб №2", - заявив Путін.

Він сказав, що ООН потребує змін, але "не можна руйнувати основу".

"Є п'ятірка постійних членів (РБ ООН), і у них є право вето. У Раді Безпеки представлені і інші держави, але вони не є постійними членами", - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що необхідно подумати, як зробити цю організацію більш збалансованою. "Тим більше, і в цьому Ердоган правий, вона народжувалася після Другої світової війни, і був певний розклад сил. Тепер він змінюється", - сказав Путін.

Раніше Ердоган у парламенті Анголи виступив з критикою Ради Безпеки ООН. Він сказав, що доля людства не повинна бути залишена на милість "жменьці" країн, що здобули перемогу у Другій світовій війні, і права інших країн-учасниць у Радбезі повинні бути розширені.

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ООН
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