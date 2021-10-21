Путин: ООН умрет в тот же день, когда в Совбезе отменят право вето

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отмены права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН эта организация превратится просто в дискуссионную площадку.

Об этом он заявил в четверг в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Путин сказал, что он не согласен с мнением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о реформировании Совета безопасности ООН.

"Если мы разрушим право вето постоянных членов, то Организация Объединенных Наций умрет в тот же день. Она превратится в Лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий – "Валдайский клуб №2", - заявил Путин.

Он сказал, что ООН требует изменений, но "нельзя разрушать основу".

"Есть пятерка постоянных членов (СБ ООН), и у них есть право вето. В Совете Безопасности представлены и другие государства, но они не являются постоянными членами", - сказал Путин.

При этом он отметил, что необходимо подумать, как сделать эту организацию более сбалансированной. "Тем более, и в этом Эрдоган прав, она рождалась после Второй мировой войны, и был определенный расклад сил. Теперь он меняется", - сказал Путин.

Ранее Эрдоган в парламенте Анголы выступил с критикой Совета Безопасности ООН. Он сказал, что судьба человечества не должна быть оставлена ​​на милость "горстке" стран, которые одержали победу во Второй мировой войне и права других стран-участниц в Совбезе должны быть расширены.