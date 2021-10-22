У Німеччині в офіцера Бундесверу знайшли секретні папери і радіоактивні речовини – ЗМІ

Окрім зброї, під час рейду на офіцера Бундесверу в середині жовтня слідчі також виявили радіоактивні матеріали та два конфіденційні досьє Федеральної розвідувальної служби ( BND) щодо Північної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Йдеться про офіцера Бундесверу, заарештованого в Альденховені поблизу Аахена. Слідчі знайшли радіоактивні речовини на додаток до великої колекції зброї. Прокуратура Франкфурта підтвердила, що радіоактивною речовиною був стронцій-90, але не надала жодної інформації про його кількість.

Тому поточне провадження проти експерта з вибухотехніки Міхаеля К. було розширено до звинувачення у "несанкціонованому поводженні з радіоактивними речовинами". Досі його звинувачували в порушенні Закону про зовнішню торгівлю та Закону про контроль над військовою зброєю.

Згідно з запискою Міністерства оборони, в середині жовтня слідчі виявили бойову зброю в будинку Міхаеля К. в Альденховені. Серед іншого, там були автомати Калашникова, протитанкова та зенітна зброя, а також ряд знешкоджених гранат та боєприпасів. Вважається, що більшість матеріалів, які Бундесвер спочатку привіз до казарм з міркувань безпеки, походить із колишнього Східного блоку, а не зі складу Бундесверу.

Міхаель К. належав до Центру боротьби з саморобними вибуховими пристроями Бундесверу. Підрозділ відповідає, серед іншого, за аналіз саморобних вибухових пристроїв.

Виявлення двох документів викликало занепокоєння серед органів влади. Йдеться про два досьє Федеральної розвідувальної служби щодо ситуації в Північній Кореї. Поки незрозуміло, яким чином обвинувачений отримав конфіденційні документи.

Крім прокуратури та митниці, розслідуванням займається також Служба військової контррозвідки. Підозрюваний перебуває під вартою, його захист поки не може прокоментувати звинувачення.