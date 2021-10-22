Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии у офицера бундесвера нашли секретные бумаги и радиоактивные вещества - СМИ

Пятница, 22 октября 2021, 14:32

Кроме оружия, во время рейда на офицера бундесвера в середине октября следователи также обнаружили радиоактивные материалы и два конфиденциальных досье Федеральной разведывательной службы (BND) в отношении Северной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Речь идет об офицере Бундесвера, арестованном в Альденховене вблизи Аахена. Следователи нашли радиоактивные вещества в дополнение к большой коллекции оружия. Прокуратура Франкфурта подтвердила, что радиоактивным веществом был стронций-90, но не предоставила никакой информации о его количестве.

Поэтому текущее производство против эксперта по взрывотехнике Михаэля К. было расширено до обвинения в "несанкционированном обращении с радиоактивными веществами". До сих пор его обвиняли в нарушении Закона о внешней торговле и Закона о контроле над оружием.

Согласно записке Министерства обороны, в середине октября следователи обнаружили боевое оружие в доме Михаэля К. в Альденховене. Среди прочего, там были автоматы Калашникова, противотанковое и зенитное оружие, а также ряд обезвреженных гранат и боеприпасов. Считается, что большинство материалов, которые Бундесвер сначала привез в казармы из соображений безопасности, происходит из бывшего Восточного блока, а не из состава Бундесвера.

Михаэль К. принадлежал к Центру борьбы с самодельными взрывными устройствами Бундесвера. Подразделение отвечает, среди прочего, за анализ самодельных взрывных устройств.

Выявление двух документов вызвало беспокойство среди органов власти. Речь идет о двух досье Федеральной разведывательной службы по ситуации в Северной Корее. Пока непонятно, каким образом обвиняемый получил конфиденциальные документы.

Кроме прокуратуры и таможни, расследованием занимается также Служба военной контрразведки. Подозреваемый находится под стражей, его защита пока не может прокомментировать обвинения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Украина войдет в следующую волну расширения ЕС". Программная речь министра Кулебы

"Следующая волна расширения ЕС будет называться "Ассоциированное трио". Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС - предоставление Украине европейской перспективы"(укр.).
21 октября 2021 — министр иностранных дел

Деревья вместо автомобилей: как изменить приоритеты города, прислушиваясь к детям

Дети стали нашими главными адвокатами, которые постепенно изменили мнение взрослых. Мы планируем посадить 2 миллиона деревьев, чтобы защитить город от пыли и ветров (укр.).
21 октября 2021 — Єрион Велиай, мэр Тираны