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У Франції планують зробити безкоштовною контрацепцію для жінок до 25 років

Субота, 23 жовтня 2021, 13:40

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, в рамках бюджету на 2022 рік одностайно схвалила повну компенсацію жінкам віком до 25 років витрат на низку видів контрацепції. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFM-TV.

Досі, з 2013 року, контрацепція вже була безкоштовною для неповнолітніх дівчат. З 1 січня компенсація з бюджету пошириться також на групу 18-25 років і нею потенційно зможуть скористатись близько 3 млн молодих жінок. Державі це буде коштувати близько 21 млн євро на рік. 

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран ще у вересні анонсував ці зміни, зазначивши, що використання контрацептивів серед молодих жінок скоротилося і одна з головних причин - фінансова. 

Якщо парламент підтримає проєкт у фінальному голосуванні, страхування покриватиме одну консультацію на рік у гінеколога та відповідні аналізи, а також низку видів контрацепції - деякі контрацептивні пігулки, контрацептивні імпланти, діафрагми, спіралі та екстрена контрацепція.

Водночас, до програми включили не всі можливі види контрацепції, як хотіли деякі депутати - як жіночі презервативи, сперміциди та вагінальні кільця.

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Франція
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