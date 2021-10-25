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В МЗС розповіли про стан української парашутистки, яка зірвалась у море в Туреччині

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Понеділок, 25 жовтня 2021, 10:42

Українська парашутистка, яка зірвалась у море під час фестивалю повітряних ігор у Фетхіє, перебуває у задовільному стані, загроз для її життя немає.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що 24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Її врятувала турецька берегова охорона, жінку госпіталізували.

 
Фото з сайту haberler.com

"Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки", - зазначив Ніколенко.

За його словами, консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що під час фестивалю українка здійснювала одиночний стрибок з 1700-метрової висоти з гори Бабадаг. Однак її парашут з невстановленої причини впав у море.

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