Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Північній Македонії енергетична криза: споживає вдвічі більше електроенергії, ніж виробляє

Понеділок, 25 жовтня 2021, 18:01

Північна Македонія споживає вдвічі більше електроенергії, ніж виробляє, і для задоволення повсякденних потреб бере електроенергію з європейської мережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Державний оператор системи передачі електроенергії Північної Македонії (MEPSO) отримав чотири попередження з Центру у Швейцарії про незаявлене вторгнення в європейську мережу.

За словами представників MEPSO, на даний момент Північна Македонія заборгувала близько 15 мільйонів євро за все за один місяць.

Вони додали, що будуть потрібні обмеження і підвищення цін на електроенергію.

Директор MEPSO пояснив, що в таких випадках енергія береться з європейської мережі, і досі країна робила це чотири рази без повідомлення та отримала чотири попередження від Центру у Швейцарії, де здійснюються розрахунки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північна Македонія
powered by lun.ua

Статті

Пробудження дракона: чому Уельс заговорив про незалежність від Британії

Вихід Британії зі складу ЄС дав "друге дихання" національним рухам Сполученого Королівства. Досі у цьому контексті дуже рідко згадували валлійців - як виявилося, дарма.
26 жовтня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка

Міграційна криза на кордонах ЄС не слабшає. Хоча Лукашенку вдалося внести розкол у ЄС, Білорусь ризикує перетворитися на відстійник мігрантів.
25 жовтня 2021 — Марія Авдєєва, Юрій Панченко

Baltic Pipe: як Польща долає газову залежність від Росії

Мета Baltic Pipe — зменшити залежність Центральної Європи від Росії. Якщо все піде за планом, норвезький газ почне надходити до Польщі вже у жовтні 2022 року.
25 жовтня 2021 — Мацей Заневич, "Нова Польща"