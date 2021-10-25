У Північній Македонії енергетична криза: споживає вдвічі більше електроенергії, ніж виробляє

Північна Македонія споживає вдвічі більше електроенергії, ніж виробляє, і для задоволення повсякденних потреб бере електроенергію з європейської мережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Державний оператор системи передачі електроенергії Північної Македонії (MEPSO) отримав чотири попередження з Центру у Швейцарії про незаявлене вторгнення в європейську мережу.

За словами представників MEPSO, на даний момент Північна Македонія заборгувала близько 15 мільйонів євро за все за один місяць.

Вони додали, що будуть потрібні обмеження і підвищення цін на електроенергію.

Директор MEPSO пояснив, що в таких випадках енергія береться з європейської мережі, і досі країна робила це чотири рази без повідомлення та отримала чотири попередження від Центру у Швейцарії, де здійснюються розрахунки.