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В Северной Македонии энергетический кризис: потребляет вдвое больше электроэнергии, чем производит

Понедельник, 25 октября 2021, 18:01

Северная Македония потребляет вдвое больше электроэнергии, чем производит, и для удовлетворения повседневных потребностей берет электроэнергию из европейской сети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Северной Македонии (MEPSO) получил четыре предупреждения из Центра в Швейцарии о необъявленном вторжении в европейскую сеть.

По словам представителей MEPSO, на данный момент Северная Македония задолжала около 15 миллионов евро всего за один месяц.

Они добавили, что потребуются ограничения и повышение цен на электроэнергию.

Директор MEPSO пояснил, что в таких случаях энергия берется из европейской сети, и до сих пор страна делала это четыре раза без уведомления и получила четыре предупреждения от Центра в Швейцарии, где производятся расчеты.

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Северная Македония
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