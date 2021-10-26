У Бельгії можуть повернути ковід-обмеження, послаблені кілька тижнів тому

Через стрімке зростання випадків коронавірусу у Бельгії уряд може розглянути можливість відновлення деяких обмежень у зв’язку з пандемією, які він пом’якшив лише кілька тижнів тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Щоденні випадки зараження в 11-мільйонній країні Європейського союзу зросли на 75% і досягли 5299 випадків за день минулого тижня. Госпіталізації зросли на 69% і досягли 102 випадків на добу. Смертність дещо зросла і складає в середньому 13 випадків на день.

Щоб повернути цю тенденцію, бельгійський уряд і регіональні чиновники у вівторок мають вирішити, чи знову посилювати обмеження, хоча про локдаун нині не йдеться. Влада розглядає можливість ширшого використання обов’язкових масок і паспортів вакцинації.

Прем’єр-міністр Александр Де Кроо сказав, що, оскільки понад 85% дорослих бельгійців вакциновані, заходи не повинні бути такими радикальними, як раніше.

"Минулого року в такій ситуації ми б заблокували певні види діяльності. Сьогодні ми тримаємо все відкритим завдяки паспортам вакцинації і маскам" - заявив він.

Міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке заявив, що про різкі обмеження все ще не може бути й мови.

"Бари та ресторани залишаться відкритими. Діти повинні ходити до школи — це важливо. Але, можливо, ми повернемося до більшої кількості масок", – сказав він.

Подібні дискусії щодо можливого посилення антивірусних заходів ведуться в Нідерландах, де уряд звернувся за порадою до експертів щодо того, чи потрібно знову вводити обмеження на тлі різкого зростання рівня заражень.