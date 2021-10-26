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В Бельгии могут вернуть ковид-ограничения, ослабленные несколько недель назад

Вторник, 26 октября 2021, 16:24

Из-за стремительного роста случаев коронавируса в Бельгии правительство может рассмотреть возможность восстановления некоторых ограничений в связи с пандемией, которые оно смягчило всего несколько недель назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ежедневные случаи заражения в 11-миллионной стране Европейского союза выросли на 75% и достигли 5299 случаев за день на прошлой неделе. Госпитализации выросли на 69% и достигли 102 случаев в сутки. Смертность несколько возросла и составляет в среднем 13 случаев в день.

Чтобы развернуть эту тенденцию, бельгийское правительство и региональные чиновники во вторник должны решить, усиливать ли снова ограничения, хотя о локдауне сейчас речь не идет. Власти рассматривают возможность более широкого использования обязательных масок и паспортов вакцинации.

Премьер-министр Александр Де Кроо сказал, что поскольку более 85% взрослых бельгийцев вакцинированы, меры не должны быть такими радикальными, как раньше.

"В прошлом году в такой ситуации мы заблокировали бы определенные виды деятельности. Сегодня мы держим все открытым благодаря паспортам вакцинации и маскам", - заявил он.

Министр здравоохранения Франк Ванденбруке заявил, что о резких ограничениях все еще не может быть и речи.

"Бары и рестораны останутся открытыми. Дети должны ходить в школу – это важно. Но, может быть, мы вернемся к большему количеству масок", – сказал он.

Подобные дискуссии по возможному усилению антивирусных мер ведутся в Нидерландах, где правительство обратилось за советом к экспертам относительно того, нужно ли снова вводить ограничения на фоне резкого роста уровня заражений.

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Бельгия
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