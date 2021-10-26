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У Фінляндії зросла підтримка потенційного членства у НАТО – опитування

Вівторок, 26 жовтня 2021, 19:09

26 відсотків фінів підтримують потенційний вступ Фінляндії до НАТО.

Про це свідчать дані дослідження цінностей і поглядів, проведеного Аналітичним центром ділового життя (EVA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Показник виріс на чотири процентні пункти порівняно з минулим роком, що трохи перевищує допустиму похибку.

Проти членства в Північноатлантичному альянсі виступають 40% респондентів, що на п'ять пунктів менше за минулорічний показник.

Підтримка НАТО зараз вища, ніж у середньому за довгий час.

"Причина може полягати у закінченні президентства Дональда Трампа та вступі на посаду Джо Байдена на початку 2021 року. Погляди фінів на вплив Трампа на міжнародну безпеку та становище США були дуже похмурими рік тому", - зазначили в EVA.

В опитуванні взяло участь понад 2000 осіб. Похибка становить 2-3%. Опитування було проведено дослідницьким агентством Taloustutkimus у період з 24 вересня до 7 жовтня.

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Фінляндія
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