У Фінляндії зросла підтримка потенційного членства у НАТО – опитування
26 відсотків фінів підтримують потенційний вступ Фінляндії до НАТО.
Про це свідчать дані дослідження цінностей і поглядів, проведеного Аналітичним центром ділового життя (EVA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Показник виріс на чотири процентні пункти порівняно з минулим роком, що трохи перевищує допустиму похибку.
Проти членства в Північноатлантичному альянсі виступають 40% респондентів, що на п'ять пунктів менше за минулорічний показник.
Підтримка НАТО зараз вища, ніж у середньому за довгий час.
"Причина може полягати у закінченні президентства Дональда Трампа та вступі на посаду Джо Байдена на початку 2021 року. Погляди фінів на вплив Трампа на міжнародну безпеку та становище США були дуже похмурими рік тому", - зазначили в EVA.
В опитуванні взяло участь понад 2000 осіб. Похибка становить 2-3%. Опитування було проведено дослідницьким агентством Taloustutkimus у період з 24 вересня до 7 жовтня.