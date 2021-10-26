В Финляндии возросла поддержка потенциального членства в НАТО – опрос

26 процентов финнов поддерживают потенциальное вступление Финляндии в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные исследования ценностей и мнений, проведенного Аналитическим центром деловой жизни (EVA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Показатель вырос на четыре процентных пункта по сравнению с прошлым годом, что несколько превышает допустимую погрешность.

Против членства в Североатлантическом альянсе выступают 40% респондентов, что на пять пунктов меньше прошлогоднего показателя.

Поддержка НАТО сейчас выше, чем в среднем за долгое время.

"Причина может заключаться в окончании президентства Дональда Трампа и вступлении в должность Джо Байдена в начале 2021 года. Взгляды финнов на влияние Трампа на международную безопасность и положение США были очень мрачными год назад", - отметили в EVA.

В опросе приняло участие более 2000 человек. Погрешность составляет 2-3%. Опрос был проведен исследовательским агентством Taloustutkimus в период с 24 сентября по 7 октября.