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В Финляндии возросла поддержка потенциального членства в НАТО – опрос

Вторник, 26 октября 2021, 19:09

26 процентов финнов поддерживают потенциальное вступление Финляндии в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные исследования ценностей и мнений, проведенного Аналитическим центром деловой жизни (EVA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Показатель вырос на четыре процентных пункта по сравнению с прошлым годом, что несколько превышает допустимую погрешность.

Против членства в Североатлантическом альянсе выступают 40% респондентов, что на пять пунктов меньше прошлогоднего показателя.

Поддержка НАТО сейчас выше, чем в среднем за долгое время.

"Причина может заключаться в окончании президентства Дональда Трампа и вступлении в должность Джо Байдена в начале 2021 года. Взгляды финнов на влияние Трампа на международную безопасность и положение США были очень мрачными год назад", - отметили в EVA.

В опросе приняло участие более 2000 человек. Погрешность составляет 2-3%. Опрос был проведен исследовательским агентством Taloustutkimus в период с 24 сентября по 7 октября.

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Финляндия
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