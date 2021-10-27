У Болгарії в документах може вказуватися тільки біологічна стать, але не гендер - Конституційний суд

Конституційний суд Болгарії ухвалив рішення, що термін "стать" у Конституції слід розуміти лише в його біологічному сенсі і вона не передбачає концепцію "гендера".

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Суд вважає, що правовий статус трансгендерів може бути вирішений шляхом внесення змін до законодавства. Він також визначив, що болгарські установи не можна зобов'язати визнавати самовизначення громадян за статтю, відмінною від їхньої біологічної статі.

Дебати з питань статі та гендеру у болгарському суспільстві загострилися три роки тому, коли правляча на той час партія ГЕРБ відмовилася просувати Стамбульську конвенцію на ратифікацію в парламенті.

Стамбульська конвенція запроваджує основні стандарти захисту жертв домашнього насильства, особливо жінок. У контексті конвенції термін "гендер" використовується для пояснення гендерних стереотипів, через які пригнічують жінок у суспільстві.

У 2018 році націоналістична партія розгорнула кампанію, в якій неправдиво стверджувалося, що Конвенція дозволяє одностатеві шлюби та запроваджує третю стать.

У березні цього року Верховний суд попросив Конституційний суд дати тлумачення терміна "стать/гендер". Болгарські суди мають різну практику з цього питання, коли вирішують справи на прохання трансгендерних людей змінити їх статеві дані в посвідченні особи.

Конституційний суд стверджує, що в болгарській конституції біологічна стать "жінка" пов'язана із соціальною роллю матері, пологами та акушерським доглядом.

"Конституція не встановлює гендер, незалежний від біологічної статі", - заявив Конституційний суд.