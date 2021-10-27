В Болгарии в документах может указываться только биологический пол, но не гендер – Конституционный суд

Конституционный суд Болгарии принял решение, что термин "пол" в Конституции следует понимать только в его биологическом смысле и он не предусматривает концепцию гендера.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Суд считает, что правовой статус трансгендеров может быть решен путем внесения изменений в законодательство. Он также определил, что болгарские учреждения нельзя обязать признавать самоопределение граждан по полу, отличному от их биологического пола.

Дебаты по полу и гендеру в болгарском обществе обострились три года назад, когда правящая в то время партия ГЭРБ отказалась продвигать Стамбульскую конвенцию на ратификацию в парламенте.

Стамбульская конвенция вводит основные стандарты защиты жертв домашнего насилия, особенно женщин. В контексте конвенции термин "гендер" используется для объяснения гендерных стереотипов, по причине которых угнетают женщин в обществе.

В 2018 году националистическая партия развернула кампанию, в которой ложно утверждалось, что Конвенция разрешает однополые браки и вводит третий пол.

В марте этого года Верховный суд попросил Конституционный суд дать толкование термина "пол/гендер". Болгарские суды имеют разную практику по этому вопросу, когда решают дела по просьбе трансгендерных людей изменить их половые данные в удостоверении личности.

Конституционный суд утверждает, что в болгарской конституции биологический пол "женщина" связан с социальной ролью матери, родами и акушерским уходом.

"Конституция не устанавливает гендер, независимый от биологического пола", – заявил Конституционный суд.