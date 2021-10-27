Польський суд заборонив проведення маршу націоналістів на день незалежності

Окружний суд у Варшаві скасував рішення мазовецького воєводи про реєстрацію "Маршу незалежності", який традиційно проводиться на день незалежності Польщі 11 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Суддя Анджей Стеркович, обґрунтовуючи це рішення, підкреслив, що відповідно до регламенту можна просити дозволу на організацію циклічного заходу, якщо захід організовується одним і тим же організатором не рідше одного разу на рік протягом останніх трьох років. Він нагадав, що у 2020 році мер Варшави виніс рішення про заборону організації "Маршу незалежності", яке підтримали окружний та апеляційний суд. На думку суду, минулорічний марш був незаконним.

Отже, на думку районного суду, "Марш Незалежності" 2020 року не був заходом, який дозволяв би організувати цього року циклічний захід.

В останні роки марш 11 листопада залучив велику кількість учасників, демонструючи зростання підтримки ультраправих у Польщі та інших країнах. Націоналісти з інших країн також їдуть до Варшави, щоб взяти участь, а організатори отримали фінансування та іншу підтримку від польського уряду.

Константин Радзивіл, глава воєводства, де розташована Варшава, член правлячої партії "Право і справедливість", схвалив марш минулого тижня. Водночас ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський хоче заборонити цьогорічний марш після насильства рік тому.

Рішення варшавського суду не є остаточним. Націоналісти вже пообіцяли оскаржити його.