Польский суд запретил марш националистов на день независимости

Окружной суд в Варшаве отменил решение мазовецкого воеводы о регистрации "Марша независимости", традиционно проводимого на день независимости Польши 11 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Судья Анджей Стеркович, обосновывая это решение, подчеркнул, что в соответствии с регламентом можно просить разрешения на организацию циклического мероприятия, если мероприятие организуется одним и тем же организатором не реже одного раза в год в течение последних трех лет. Он напомнил, что в 2020 году мэр Варшавы вынес решение о запрете организации "Марша независимости", поддержанном окружным и апелляционным судом. По мнению суда, прошлогодний марш был незаконным.

По мнению районного суда, "Марш Независимости" 2020 года не был мероприятием, которое позволяло бы организовать в этом году циклическое мероприятие.

В последние годы марш 11 ноября привлекал большое количество участников, демонстрируя рост поддержки ультраправых в Польше и других странах. Националисты из других стран также едут в Варшаву, чтобы поучаствовать, а организаторы получили финансирование и другую поддержку от польского правительства.

Константин Радзивил, глава воеводства, где находится Варшава, член правящей партии "Право и справедливость", одобрил марш на прошлой неделе. В то же время либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский хочет запретить марш этого года после насилия год назад.

Решение варшавского суда не является окончательным. Националисты уже пообещали обжаловать его.