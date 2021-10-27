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Президент Хорватії звинуватив ЄС у затягуванні з прийомом його країни у Шенген

Середа, 27 жовтня 2021, 20:17

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що ЄС прокрастинує питання прийому його країни до Шенгенської зони.

Як пише "Європейська правда, про це повідомляє хорватське видання Jutarnji List.

"Інтеграція все відкладається" - сказав президент на зустрічі з мільтійським колегою.

Міланович вважає, що Хорватія перебуває у невигідній ситуації через своє розташування. "Якщо хорватська поліція не охороняє кордон, то Хорватія ненадійна, ледача, не виконує свою роботу. Хорватська поліція робить свою роботу і іноді помиляється, іноді перевищує свої повноваження, то частина Європи показує на Хорватію пальцем"  - сказав хорватський президент, який вважає це несправедливим.

Міланович закликав Мальту підтримати вступ наймолодшого члена Євросоюзу до Шенгенської зони і закликав ЄС "припинити прокрастинацію".  

Румунія та Болгарія, які є членами ЄС з 2007 року, також чекають на зелене світло для вступу в Шенгенську зону.

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Хорватія
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