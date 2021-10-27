Президент Хорватии обвинил ЕС в затягивании с приемом его страны в Шенген

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ЕС прокрастинирует вопрос приема его страны в Шенгенскую зону.

Как пишет "Европейская правда, об этом сообщает хорватское издание Jutarnji List.

"Интеграция все откладывается" - сказал президент на встрече с мильтийским коллегой.

Миланович считает, что Хорватия находится в невыгодной ситуации из-за своего расположения. "Если хорватская полиция не охраняет границу, то Хорватия ненадежна, ленива, не выполняет свою работу. Когда хорватская полиция делает свою работу и иногда ошибается, иногда превышает свои полномочия, то часть Европы показывает на Хорватию пальцем" - сказал хорватский президент, который считает это несправедливым.

Миланович призвал Мальту поддержать вступление самого младшего члена Евросоюза в Шенгенскую зону и призвал ЕС "прекратить прокрастинацию".

Румыния и Болгария, являющиеся членами ЕС с 2007 года, также ожидают зеленого света для вступления в Шенгенскую зону.