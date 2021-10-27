Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президент Хорватии обвинил ЕС в затягивании с приемом его страны в Шенген

Среда, 27 октября 2021, 20:17

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ЕС прокрастинирует вопрос приема его страны в Шенгенскую зону.

Как пишет "Европейская правда, об этом сообщает хорватское издание Jutarnji List.

"Интеграция все откладывается" - сказал президент на встрече с мильтийским коллегой.

Миланович считает, что Хорватия находится в невыгодной ситуации из-за своего расположения. "Если хорватская полиция не охраняет границу, то Хорватия ненадежна, ленива, не выполняет свою работу. Когда хорватская полиция делает свою работу и иногда ошибается, иногда превышает свои полномочия, то часть Европы показывает на Хорватию пальцем" - сказал хорватский президент, который считает это несправедливым.

Миланович призвал Мальту поддержать вступление самого младшего члена Евросоюза в Шенгенскую зону и призвал ЕС "прекратить прокрастинацию".

Румыния и Болгария, являющиеся членами ЕС с 2007 года, также ожидают зеленого света для вступления в Шенгенскую зону.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды