Маски в транспорті та обов'язкова вакцинація: в Угорщині оголосили низку обмежень

Уряд Угорщини у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації оголосив про запровадження низки обмежувальних заходів.

Про це пише угорський портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

З листопада в громадському транспорті носіння масок знову стає обов’язковим.

Крім того, уряд дозволив компаніям і підприємствам вимагати вакцинацію від працівників, якщо це необхідно на їхню думку. Планується, що перше щеплення працівники повинні будуть отримати до 15 грудня.

Вимога про вакцинацію також стосуватиметься працівників державних установ. У муніципалітетах мери вирішуватимуть, чи наказувати примусову вакцинацію. Щодо університетів, які утримуються фондами, то рішення може прийняти опікунська рада.

Буде введена заборона на відвідування закладів охорони здоров’я. У соціальних закладах керівник може розпорядитися про заборону відвідування.

В Угорщині за останню добу виявили 4039 нових інфікованих – востаннє стільки було 16 квітня, під час третьої хвилі епідемії. Тиждень тому показник становив 2361 новий випадок.

Наразі госпіталізовано 1980 осіб, 204 з яких потребують ШВЛ. За минулу добу в країні від наслідків коронавірусу померли 45 людей.