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Маски в транспорте и обязательная вакцинация: в Венгрии объявили ряд ограничений

Четверг, 28 октября 2021, 14:36

Правительство Венгрии в связи с ухудшением эпидемической ситуации объявило о введении ряда ограничительных мер.

Об этом пишет венгерский портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

С ноября в общественном транспорте ношение масок снова становится обязательным.

Кроме того, правительство разрешило компаниям и предприятиям требовать вакцинацию от работников, если это необходимо по их мнению. Планируется, что первую прививку работники должны будут получить до 15 декабря.

Требование о вакцинации будет также касаться работников государственных учреждений. В муниципалитетах мэры будут решать, объявлять ли принудительную вакцинацию. Что касается университетов, которые содержатся фондами, то решение может принять попечительский совет.

Будет введен запрет на посещение заведений здравоохранения. В социальных заведениях руководитель может распорядиться о запрете на посещение.

В Венгрии за последние сутки обнаружили 4039 новых инфицированных – в последний раз столько было 16 апреля, во время третьей волны эпидемии. Неделю назад показатель составил 2361 новый случай.

В настоящее время госпитализированы 1980 человек, 204 из которых нуждаются в ИВЛ. За минувшие сутки в стране от последствий коронавируса скончались 45 человек.

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