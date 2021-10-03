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У столиці Румунії тисячі людей протестували про нових COVID-обмежень

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Неділя, 3 жовтня 2021, 10:01

Тисячі людей взяли участь у демонстрації на головних площах румунської столиці в суботу проти нових коронавірусних обмежень, оголошених урядом для боротьби з різким зростанням числа інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники, в більшості своїй без масок, зібралися на площах перед урядовими установами, тримали румунські прапори і кричали: "Свобода, свобода без сертифікатів" і "Геть уряд". Місцеві ЗМІ оцінили кількість демонстрантів в 15 000 осіб.

 

Нові заходи, які повинні набути чинності в неділю, передбачають доступ до громадських місць, такі як театри, кінотеатри, ресторани та тренажерні зали, тільки для людей, які можуть пред'явити цифровий сертифікат, який підтверджує, що вони повністю вакциновані або одужали.

У вихідні була введена комендантська година для нещеплених, і уряд планує зробити щеплення обов'язковими для працівників охорони здоров'я, лікарів і медсестер.

 

Уряд також зробив обов'язковими маски для обличчя в усіх громадських місцях в регіонах, де захворюваність перевищує 6,0 на 1000 осіб. Бухарест досяг рекордних 8,28 випадків на тисячу нових випадків інфікування за останні два тижні, що є одним з найвищих показників в країні.

У суботу число нових випадків зараження COVID-19 досягла рекордного рівня - 12 590, і влада заявила, що у відділеннях інтенсивної терапії не вистачає місць.

Румунія посідає друге місце з кінця за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи лише Болгарію.

Нагадаємо, Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.

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Румунія Коронавірус Нагірний Карабах
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