Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Румунія ввела 14-денний карантин для невакцинованих українців

Понеділок, 27 вересня 2021, 15:11

Румунія встановила 14-денний карантинний режим для більшості невакцинованих українців, які прибувають в країну.

Про це повідомило посольство України в Румунії, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням румунського уряду, для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, крім ЄС, ЄЕП та Швейцарії, встановлюється карантинний режим за домашньою чи задекларованою адресою на 14 днів незалежно від того, в якій зоні за рівнем поширення COVID-19 розташована країна, з якої вони прибувають.

Читайте також
Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Вимога карантину не застосовується для осіб, вакцинованих визнаними в ЄС вакцинами, з сертифікатами, виданими Україною виключно відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія" та мобільні додатки), і у випадку, якщо пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в’їзду в Румунію.

Також карантин не змушені відбувати особи, які залишаються на території Румунії на строк менше трьох днів, у виняткових випадках, що підтверджується документально, та які мають сертифікат про негативний результат тесту ПЛР-тесту на коронавірус.

Від карантину звільняються особи, які отримали позитивний тест на SARS-CoV-2 за останні 180 днів до в’їзду в країну та мають відповідний сертифікат, виданий Україною виключно відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг", для яких пройшло не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в’їзду в країну.

Виняток застосовується до дітей віком до шести років та деяких інших категорій населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Коронавірус Карантин Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

У Німеччині ще рахують голоси, але коаліціада вже почалася. Хто став переможцем гонки і хто отримає "золоту акцію" у формуванні коаліції?
27 вересня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда