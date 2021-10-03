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ЄС розглядає створення військової місії в Україні - Die Welt

Неділя, 3 жовтня 2021, 10:36

В Європейському союзі розглядають можливість створення військової навчальної місії на тлі триваючої агресії Росії на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Die Welt.

Видання посилається на внутрішній документ Європейської служби зовнішніх дій, в якому вказується, що ЄС прагне підтримати підготовку українських військових і обґрунтовує це "триваючою військовою діяльністю" Росії на кордоні.

ЄС розглядає створення місії під назвою "Військово-консультативна та навчальна місія ЄС Україна" (EUATM).

Видання також повідомляє, що наприкінці липня міністри закордонних справ та оборони України написали конфіденційний лист головному дипломату ЄС Жозепу Боррелю з проханням про військову навчальну місію від ЄС. Київ вказав на те, що Москва у квітні тимчасово зібрала понад 300 000 солдатів на кордоні з Україною. Крім того, були створені військові навчальні майданчики та зосереджена важка військова техніка.

Європейські ЗМІ вже не вперше пишуть про нову місії ЄС. В середині вересня "Радіо Свобода" повідомило, що  посли країн Євросоюзу 16 вересня розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні. Запропонований на розгляд документ передбачав чотири варіанти місії.

Блок наразі створив дві цивільні місії в країні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок анексії Криму Росією. Існує також менша місія, створена в 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

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Донбас та ОРДЛО
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