ЕС рассматривает создание военной миссии в Украине - Die Welt

В Европейском союзе рассматривают возможность создания военной учебной миссии на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Издание ссылается на внутренний документ Европейской службы внешних действий, в котором указывается, что ЕС стремится поддержать подготовку украинских военных и обосновывает это "продолжающейся военной деятельностью" России на границе.

ЕС рассматривает создание миссии под названием "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС Украина" (EUATM).

Издание также сообщает, что в конце июля министры иностранных дел и обороны Украины написали конфиденциальное письмо главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю с просьбой о военной учебной миссии от ЕС. Киев указал на то, что Москва в апреле временно собрала более 300 000 солдат на границе с Украиной. Кроме того, были созданы военные учебные площадки и сосредоточена тяжелая военная техника.

Европейские СМИ уже не впервые пишут о новой миссии ЕС. В середине сентября "Радио Свобода" сообщило, что послы стран Евросоюза 16 сентября рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предложенный на рассмотрение документ предусматривал четыре варианта миссии.

Блок пока создал две гражданские миссии в стране, крупнейшая из которых - Консультативная миссия Европейского союза в Украине, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

Миссия была запущена в конце 2014 как прямое следствие аннексии Крыма Россией. Существует также меньше миссия, созданная в 2005 году, она имеет целью улучшить безопасность вдоль молдавско-украинской границы.