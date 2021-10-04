Прем’єр Чехії заперечує порушення після звинувачень у виведенні мільйонів через офшори

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив будь-які правопорушення у зв'язку з міжнародним розслідувальним звітом, в якому він був зарахований до нинішніх та колишніх світових політиків та бізнесменів, які використовували офшорні фінансові структури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У звіті Pandora Papers, виданому Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, йдеться, що в 2009 році Бабіш перевів 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив'єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У звіті не сказано, що операції порушують закон.

Виступаючи під час телевізійних дебатів, які проводив телеканал CNN Prima News, Бабіш заперечив будь-які правопорушення.

"Гроші, які залишили чеський банк, оподатковувалися, це були мої гроші, і вони повернулися до чеського банку", - сказав Бабіш.

На запитання, чи порушив він якийсь закон у Чехії, Франції чи Сполучених Штатах щодо купівлі нерухомості у 2009 році, він відповів: "Звичайно, ні... Це оподатковані гроші".

Бабіш, засновник імперії фермерського господарства, продуктів харчування, хімікатів та засобів масової інформації Agrofert, прийшов у політику у 2011 році та створив нову політичну партію ANO для боротьби з корупцією.

Він став міністром фінансів у 2014 році та прем'єр-міністром у 2017 році, передавши свої активи Agrofert у довіру, перш ніж став прем'єр-міністром.

Він зіткнувся з кримінальним розслідуванням за звинуваченнями в тому, що він приховував право власності на проєкт будівництва конференц-залу та курорту за межами Праги, щоб отримати право на 2 мільйони євро субсидій Європейського Союзу, призначених для малого бізнесу. У цій справі він заперечував будь-які правопорушення. Очікується, що прокуратура протягом найближчих тижнів вирішить, чи доведеться Бабішу постати перед судом, чи справу буде припинено.

Аудит Європейської Комісії, опублікований у квітні цього року, виявив, що його постійні зв'язки з Agrofert, який отримував європейські субсидії на розвиток, поки Бабіш перебував на посаді, являють собою конфлікт інтересів.