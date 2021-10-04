Премьер Чехии отрицает нарушения после обвинений в выводе миллионов через офшоры

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отрицал любые правонарушения в связи с международным расследовательским отчетом, в котором он был причислен к нынешним и бывшим мировых политиков и бизнесменов, которые использовали офшорные финансовые структуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В отчете Pandora Papers, изданном Международным консорциумом журналистов-расследователей, говорится, что в 2009 году Бабиш перевел 22 миллиона долларов через офшорные компании на приобретение недвижимости на Французской Ривьере, сохраняя при этом свое право собственности на нее в тайне. В отчете не сказано, что операции нарушают закон.

Выступая во время телевизионных дебатов, которые проводил телеканал CNN Prima News, Бабиш отрицал любые правонарушения.

"Деньги, которые оставили чешский банк, облагались, это были мои деньги, и они вернулись к чешскому банка", - сказал Бабиш.

На вопрос, нарушил он какой-то закон в Чехии, Франции или Соединенных Штатах по покупке недвижимости в 2009 году, он ответил: "Конечно, нет... Это деньги, с которых уплачен налог".

Бабиш, основатель империи фермерского хозяйства, продуктов питания, химикатов и средств массовой информации Agrofert, пришел в политику в 2011 году и создал новую политическую партию ANO для борьбы с коррупцией.

Он стал министром финансов в 2014 году и премьер-министром в 2017 году, передав свои активы Agrofert в доверие, прежде чем стал премьер-министром.

Он столкнулся с уголовным расследованием по обвинению в том, что он скрывал право собственности на проект строительства конференц-зала и курорта за пределами Праги, чтобы получить право на 2 миллиона евро субсидий Европейского Союза, предназначенных для малого бизнеса. В этом деле он отрицал любые правонарушения. Ожидается, что прокуратура в течение ближайших недель решит, придется ли Бабишу предстать перед судом или дело будет прекращено.

Аудит Европейской комиссии, опубликованный в апреле этого года, обнаружил, что его постоянные связи с Agrofert, который получал европейские субсидии на развитие, пока Бабиш занимал должность, представляют собой конфликт интересов.