Грузія з середи послаблює частину ковідних обмежень

В Грузії з 6 жовтня будуть послаблені деякі обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Грузинський уряд постановив, що з 6 жовтня ресторани зможуть працювати до 11 вечора, замість нинішньої 9.

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Крім ресторанів, зняття обмежень торкнеться конкурсів і фестивалів. На них буде дозволено бути присутній будь-якій кількості глядачів, якщо вони будуть дотримуватися всіх норм особистої безпеки.

Обмеження на проведення фестивалів, розважальних заходів та концертів були введені в Грузії з 14 серпня.

За минулу добу в Грузії зареєстровано 2800 нових випадків захворювання коронавірусом, померли 42 пацієнти.

Крім того, за минулу добу були вакциновано 8106 осіб.

Всього в Грузії від початку пандемії було виявлено 621 420 випадків зараження, з яких 593 153 осіб одужали, а 9110 померли.

Щодо вакцинації населення, всього в країні було проведено 1 826 786 щеплень.