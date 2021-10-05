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Грузия со среды ослабляет часть ковидных ограничений

Вторник, 5 октября 2021, 12:59

В Грузии с 6 октября будут ослаблены некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Грузинское правительство постановило, что с 6 октября рестораны смогут работать до 11 вечера, вместо нынешних 9.

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Кроме ресторанов, снятие ограничений коснется конкурсов и фестивалей. На них будет разрешено присутствовать любом количестве зрителей, если они будут соблюдать все нормы личной безопасности.

Ограничения на проведение фестивалей, развлекательных мероприятий и концертов были введены в Грузии с 14 августа.

За прошедшие сутки в Грузии зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавируса, умерли 42 пациента.

Кроме того, за минувшие сутки были вакцинированы 8106 человек.

Всего в Грузии с начала пандемии было обнаружено 621 420 случаев заражения, из которых 593 153 человек выздоровели, а 9110 умерли.

По вакцинации населения, всего в стране было проведено 1 826 786 прививок.

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