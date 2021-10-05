На металургійному заводі в Грузії стався вибух, загинув робітник

На території металургійного заводу в грузинському місті Руставі стався вибух, в результаті якого загинула одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Руставі-2".

За офіційними даними, в результаті вибуху загинув 60-річний працівник підприємства.

На заводі заявили, що вибух стався не в процесі виробництва, а у дворі вибухнув невизначений предмет.

"На території підприємства вибухнула установка невідомого походження, але це зовнішня територія, а не цех. Розпочато розслідування, нам важливо з'ясувати, що сталося", - заявила менеджер зі зв'язків з громадськістю заводу Саломе Чхеїдзе.

Металургійний завод Руставі виробляє сталеві труби і арматуру.