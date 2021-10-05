На металлургическом заводе в Грузии произошел взрыв, погиб рабочий

На территории металлургического завода в грузинском городе Рустави произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

По официальным данным, в результате взрыва погиб 60-летний работник предприятия.

На заводе заявили, что взрыв произошел не в процессе производства, а во дворе взорвался неопределенный предмет.

"На территории предприятия взорвалась установка неизвестного происхождения, но это внешняя территория, а не цех. Начато расследование, нам важно выяснить, что произошло", - заявила менеджер по связям с общественностью завода Саломе Чхеидзе.

Металлургический завод Рустави производит стальные трубы и арматуру.