У Європарламенті закликали до обмеження швидкості в житлових районах до 30 км/год

Європейський парламент вимагає більш рішучих заходів у сфері безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції щодо безпеки дорожнього руху ЄС, прийнятій в середу 615 голосами, зазначається, що щорічно на дорогах ЄС гине близько 22 700 людей, а близько 120 000 – отримують серйозні ушкодження.

За останніми даними, найбезпечнішими дороги залишаються у Швеції (18 смертей на мільйон жителів), тоді як Румунія (85/мільйон) повідомила про найвищий рівень смертності у 2020 році. Середній показник у ЄС становив 42 смерті на мільйон мешканців.

Перевищення швидкості є ключовим фактором приблизно у 30% смертельних ДТП, зазначають депутати Європарламенту. Вони закликають Єврокомісію рекомендувати способи застосування безпечних обмежень швидкості, таких як максимальна швидкість 30 км на годину у житлових районах та районах, де велика кількість велосипедистів та пішоходів.

Вони також наполягають на запровадження нульової толерантності до керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, підкреслюючи, що алкоголь причетний до 25% усіх смертей на дорогах.

Крім того, Європарламент закликав Європейську комісію розглянути можливість включення програми безпечного водіння в смарт-пристрої водіїв. Для власників транспортних засобів з високим рівнем безпеки також могли б бути розроблені податкові пільги і привабливі схеми дорожнього страхування.

У резолюції також говориться, що ЄС повинен збільшити фінансування ефективних програм безпеки дорожнього руху, зосередивши увагу на регіонах з найвищим рівнем ДТП. Крім того, державам ЄС слід було б створити фонди безпеки дорожнього руху і направляти доходи від дорожніх штрафів на її підвищення.

Для формування майбутньої політики безпеки дорожнього руху ЄС Європарламент закликає Європейську комісію розглянути можливість створення Європейського агентства шосейного транспорту.