Словаччина стурбована планом Орбана купувати словацьку орну землю

Міністр закордонних справ Іван Корчок піддав критиці постанову уряду Угорщини, яка створює фонд приватного капіталу для орних земель і тим самим закладає основи для "міжнародної експансії вітчизняних сільськогосподарських угідь".

Про це Корчок сказав на зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми попросили Угорщину розробити свої урядові програми, що поширюються на Словаччину або реалізовані на нашій території лише після взаємної згоди", - сказав Корчок.

Міністр сільського господарства Ян Влчан також розкритикував угорський проєкт. "У контексті хороших відносин будь-яка транскордонна підтримка повинна надаватися тільки з відома і згоди держави, на територію якої приходить допомога. Я вірю, що Угорщина також повернеться до цієї дипломатичній практиці", - сказав він.

Сійярто, якому прем'єр-міністр Віктор Орбан доручив підготувати умови для викупу, дипломатично відреагував на критику.

"Ми проінформуємо іншу сторону про всі можливі варіанти. У наших інтересах зміцнювати наші взаємини. Ми готові здійснити підтримку таким чином, щоб це було корисно для словаків в Угорщині, а також для угорців у Словаччині", - сказав він.

Уряд Угорщини планує вкласти у фонд близько 400 мільйонів євро, але подробиці про виділення коштів для різних країн поки невідомі.

Якщо припустити, що кошти будуть розподілені між сімома сусідами Угорщини, то Будапешт може купити угідь в Словаччині на суму 57 мільйонів євро або близько 9000 гектарів на півдні.

Румунія вже прийняла закон про захист своїх орних земель. Влчан оголосив, що Словаччина також вживе необхідних заходів.