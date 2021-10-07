Словакия обеспокоена планом Орбана покупать словацкую пахотную землю

Министр иностранных дел Иван Корчок подверг критике постановление правительства Венгрии, которое создает фонд частного капитала для пахотных земель и тем самым закладывает основы для "международной экспансии отечественных сельскохозяйственных угодий".

Об этом Корчок сказал на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы попросили Венгрию разработать свои правительственные программы, распространяющиеся на Словакию или реализованы на нашей территории только после взаимного согласия", - сказал Корчок.

Министр сельского хозяйства Ян Влчан также раскритиковал венгерский проект. "В контексте хороших отношений любая трансграничная поддержка должна предоставляться только с ведома и согласия государства, на территорию которого приходит помощь. Я верю, что Венгрия также вернется к этой дипломатической практике", - сказал он.

Сийярто, которому премьер-министр Виктор Орбан поручил подготовить условия для выкупа, дипломатично отреагировал на критику.

"Мы проинформируем другую сторону о всех возможных вариантах. В наших интересах укреплять наши отношения. Мы готовы оказать поддержку таким образом, чтобы это было полезно для словаков в Венгрии, а также для венгров в Словакии", - сказал он.

Правительство Венгрии планирует вложить в фонд около 400 млн евро, но подробности о выделении средств для различных стран пока неизвестны.

Если предположить, что средства будут распределены между семью соседями Венгрии, то Будапешт может купить угодий в Словакии на сумму 57 млн евро или около 9000 гектаров на юге.

Румыния уже приняла закон о защите своих пахотных земель. Влчан объявил, что Словакия также примет необходимые меры.