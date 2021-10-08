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Фінляндія продовжить обмеження на в’їзд до країни до 24 жовтня

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 09:37

Обмеження на в'їзд до Фінляндії з-за меж зовнішніх кордонів Шенгенської зони будуть продовжені до 24 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Термін дії обмежень повинен був закінчитися 10 жовтня.

Згідно з діючими обмеженням, до Фінляндії можна приїхати з усіх країн, пред'явивши довідку про повну вакцинацію.

Іншими дозволеними критеріями в'їзду є повернення до Фінляндії, повернення в інші країни ЄС або Шенгенської зони, транзитні рейси регулярного авіасполучення або інша вагома причина.

Крім того, згідно з рішенням уряду, обмеження на в'їзд до Фінляндії для жителів Кувейту будуть зняті з 11 жовтня.

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Фінляндія
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