Фінляндія продовжить обмеження на в’їзд до країни до 24 жовтня

Обмеження на в'їзд до Фінляндії з-за меж зовнішніх кордонів Шенгенської зони будуть продовжені до 24 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Термін дії обмежень повинен був закінчитися 10 жовтня.

Згідно з діючими обмеженням, до Фінляндії можна приїхати з усіх країн, пред'явивши довідку про повну вакцинацію.

Іншими дозволеними критеріями в'їзду є повернення до Фінляндії, повернення в інші країни ЄС або Шенгенської зони, транзитні рейси регулярного авіасполучення або інша вагома причина.

Крім того, згідно з рішенням уряду, обмеження на в'їзд до Фінляндії для жителів Кувейту будуть зняті з 11 жовтня.