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Финляндия продолжит ограничения на въезд в страну до 24 октября

Пятница, 8 октября 2021, 09:37

Ограничения на въезд в Финляндию из-за пределов внешних границ Шенгенской зоны будут продлены до 24 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Срок действия ограничений должен был закончиться 10 октября.

Согласно действующим ограничениям, в Финляндию можно приехать из всех стран, предъявив справку о полном вакцинацию.

Другими разрешенными критериям въезда является возвращение в Финляндию, возвращение в другие страны ЕС или Шенгенской зоны, транзитные рейсы регулярного авиасообщения или другая веская причина.

Кроме того, согласно решению правительства, ограничения на въезд в Финляндию для жителей Кувейта будут сняты с 11 октября.

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Финляндия
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