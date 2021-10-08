Финляндия продолжит ограничения на въезд в страну до 24 октября

Ограничения на въезд в Финляндию из-за пределов внешних границ Шенгенской зоны будут продлены до 24 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Срок действия ограничений должен был закончиться 10 октября.

Согласно действующим ограничениям, в Финляндию можно приехать из всех стран, предъявив справку о полном вакцинацию.

Другими разрешенными критериям въезда является возвращение в Финляндию, возвращение в другие страны ЕС или Шенгенской зоны, транзитные рейсы регулярного авиасообщения или другая веская причина.

Кроме того, согласно решению правительства, ограничения на въезд в Финляндию для жителей Кувейта будут сняты с 11 октября.