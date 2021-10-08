Финляндия продолжит ограничения на въезд в страну до 24 октября
Пятница, 8 октября 2021, 09:37
Ограничения на въезд в Финляндию из-за пределов внешних границ Шенгенской зоны будут продлены до 24 октября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Срок действия ограничений должен был закончиться 10 октября.
Согласно действующим ограничениям, в Финляндию можно приехать из всех стран, предъявив справку о полном вакцинацию.
Другими разрешенными критериям въезда является возвращение в Финляндию, возвращение в другие страны ЕС или Шенгенской зоны, транзитные рейсы регулярного авиасообщения или другая веская причина.
Кроме того, согласно решению правительства, ограничения на въезд в Финляндию для жителей Кувейта будут сняты с 11 октября.
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