Ердоган скасував участь у кліматичному саміті через суперечку щодо безпеки

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував плани щодо участі у кліматичній конференції COP26 після того, як Британія нібито не виконала вимоги Анкари щодо заходів безпеки.

Про це повідомили Reuters двоє турецьких чиновників, передає "Європейська правда".

Ердоган повернувся до Туреччини з саміту G20 у Римі замість того, щоб поїхати на кліматичний саміт у Глазго. У канцелярії президента Туреччини не назвали причин для його незапланованого повернення.

Один чиновник на умовах анонімності сказав, що існували протокольні проблеми щодо запланованої участі президента в саміті. Інший турецький чиновник заявив, що британська влада не задовольнила запити Туреччини щодо протоколу та безпеки.

"Президент прийняв таке рішення, оскільки наші вимоги щодо кількості транспортних засобів для охорони та деякі інші вимоги, пов’язані з безпекою, не були повністю задоволені", – сказав високопоставлений чиновник.

Раніше очікувалося, що Ердоган зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Глазго, але вони зустрілися в Римі в неділю.

Минулого місяця парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду, Туреччина стала останньою країною G20, яка це зробила.

Анкара роками відкладала ратифікацію, заявляючи, що її не слід класифікувати як розвинуту країну з обмеженим доступом до фінансування для підтримки скорочення викидів відповідно до угоди. Вона також стверджувала, що Туреччина історично відповідає за дуже малу частку викидів вуглецю.

Минулого тижня Ердоган заявив, що Туреччина підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким вона отримає кредити на суму 3,2 мільярда доларів, щоб допомогти їй досягти цілей чистої енергії, визначених Паризькою угодою.