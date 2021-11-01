Эрдоган отменил участие в климатическом саммите из-за спора о безопасности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил планы по участию в климатической конференции COP26 после того, как Британия якобы не выполнила требования Анкары по мерам безопасности.
Об этом сообщили Reuters два турецких чиновника, передает "Европейская правда".
Эрдоган вернулся в Турцию с саммита G20 в Риме вместо того, чтобы поехать на климатический саммит в Глазго. В канцелярии президента Турции не назвали причины его незапланированного возвращения.
Один чиновник на условиях анонимности сказал, что существовали протокольные проблемы по поводу запланированного участия президента в саммите. Другой турецкий чиновник заявил, что британские власти не удовлетворили запросы Турции по протоколу и безопасности.
"Президент принял такое решение, поскольку наши требования по количеству транспортных средств для охраны и некоторые другие требования, связанные с безопасностью, не были полностью удовлетворены", – сказал высокопоставленный чиновник.
Ранее ожидалось, что Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом в Глазго, но они встретились в Риме в воскресенье.
В прошлом месяце парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение, Турция стала последней страной G20, которая это сделала.
Анкара годами откладывала ратификацию, заявляя, что ее не следует классифицировать как развитую страну с ограниченным доступом к финансированию для поддержки сокращения выбросов в соответствии с соглашением. Она также утверждала, что Турция исторически отвечает за очень малую долю выбросов углерода.
На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому она получит кредиты на сумму 3,2 млрд долларов, чтобы помочь ей достичь целей чистой энергии, определенных Парижским соглашением.