Эрдоган отменил участие в климатическом саммите из-за спора о безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил планы по участию в климатической конференции COP26 после того, как Британия якобы не выполнила требования Анкары по мерам безопасности.

Об этом сообщили Reuters два турецких чиновника, передает "Европейская правда".

Эрдоган вернулся в Турцию с саммита G20 в Риме вместо того, чтобы поехать на климатический саммит в Глазго. В канцелярии президента Турции не назвали причины его незапланированного возвращения.

Один чиновник на условиях анонимности сказал, что существовали протокольные проблемы по поводу запланированного участия президента в саммите. Другой турецкий чиновник заявил, что британские власти не удовлетворили запросы Турции по протоколу и безопасности.

"Президент принял такое решение, поскольку наши требования по количеству транспортных средств для охраны и некоторые другие требования, связанные с безопасностью, не были полностью удовлетворены", – сказал высокопоставленный чиновник.

Ранее ожидалось, что Эрдоган встретится с президентом США Джо Байденом в Глазго, но они встретились в Риме в воскресенье.

В прошлом месяце парламент Турции ратифицировал Парижское климатическое соглашение, Турция стала последней страной G20, которая это сделала.

Анкара годами откладывала ратификацию, заявляя, что ее не следует классифицировать как развитую страну с ограниченным доступом к финансированию для поддержки сокращения выбросов в соответствии с соглашением. Она также утверждала, что Турция исторически отвечает за очень малую долю выбросов углерода.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому она получит кредиты на сумму 3,2 млрд долларов, чтобы помочь ей достичь целей чистой энергии, определенных Парижским соглашением.