Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі пункти вакцинації від коронавірусу розмістили на цвинтарях

фото
Понеділок, 1 листопада 2021, 15:30

У Польщі напередодні Дня поминання померлих мобільні пункти вакцинації почали працювати на цвинтарях.

Про це пише Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що по всій Польщі діють мобільні пункти вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами від Johnson&Johnson та Pfizer. Це можливість для тих, хто ще не вакцинований або планує отримати третю дозу.

 
Черга до вакцинаційного автобуса на одному з кладовищ Вроцлава

Наприклад, пункт щеплення у Жешуві розпочав роботу в суботу і приймав пацієнтів до 1 листопада. Там можна було безкоштовно зробити щеплення препаратами Johnson&Johnson і Pfizer з 9:00 до 16:00, а також провести швидкий тест на антитіла до COVID-19.

Деякі жителі Жешува підтримали цю ідею.

"Взагалі всі приходять до рідних на кладовище, тому якщо хтось раніше не був вакцинований, то зараз буде дуже гарна можливість", – сказав один із мешканців, який вирішив отримати третю дозу в вакцинальному автобусі.

Міська влада Жешува подбала про те, щоб проінформувати мешканців про можливість вакцинації на кладовищі та надіслала смс-повідомлення з такою інформацією. Також влада підготувала листівки та інформаційні матеріали.

Тільки у Підкарпатському воєводстві вакцинаційні автобуси були встановлені у 10 містах.

У Польщі від коронавірусу повністю вакциновано 61,3% населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Не тільки через Ватикан: як у Італії зірвали ухвалення закону про права ЛГБТ+

Уперше в історії республіки Ватикан відправив офіційну ноту до парламенту Італії та відкрито втрутився у законодавчий процес.
1 листопада 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу

Грузинська влада знову святкує перемогу – Центрвиборчком фіксує її перевагу навіть у містах, де лідирувала опозиція. Це має стати поштовхом до нового протистояння.
31 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда