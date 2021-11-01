У Польщі пункти вакцинації від коронавірусу розмістили на цвинтарях

У Польщі напередодні Дня поминання померлих мобільні пункти вакцинації почали працювати на цвинтарях.

Про це пише Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що по всій Польщі діють мобільні пункти вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами від Johnson&Johnson та Pfizer. Це можливість для тих, хто ще не вакцинований або планує отримати третю дозу.

Черга до вакцинаційного автобуса на одному з кладовищ Вроцлава

Наприклад, пункт щеплення у Жешуві розпочав роботу в суботу і приймав пацієнтів до 1 листопада. Там можна було безкоштовно зробити щеплення препаратами Johnson&Johnson і Pfizer з 9:00 до 16:00, а також провести швидкий тест на антитіла до COVID-19.

Деякі жителі Жешува підтримали цю ідею.

"Взагалі всі приходять до рідних на кладовище, тому якщо хтось раніше не був вакцинований, то зараз буде дуже гарна можливість", – сказав один із мешканців, який вирішив отримати третю дозу в вакцинальному автобусі.

Міська влада Жешува подбала про те, щоб проінформувати мешканців про можливість вакцинації на кладовищі та надіслала смс-повідомлення з такою інформацією. Також влада підготувала листівки та інформаційні матеріали.

Тільки у Підкарпатському воєводстві вакцинаційні автобуси були встановлені у 10 містах.

У Польщі від коронавірусу повністю вакциновано 61,3% населення.