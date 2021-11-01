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В Польше пункты вакцинации от коронавируса разместили на кладбищах

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:30

В Польше в канун Дня поминовения умерших мобильные пункты вакцинации начали работать на кладбищах.

Об этом пишет Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что по всей Польше действуют мобильные пункты вакцинации, где можно привиться препаратами от Johnson&Johnson и Pfizer. Это возможность для тех, кто еще не вакцинирован или планирует получить третью дозу.

 
Очередь к вакцинационному автобусу на одном из кладбищ Вроцлава

К примеру, пункт вакцинации в Жешуве начал работу в субботу и принимал пациентов до 1 ноября. Там можно было бесплатно сделать прививку препаратами Johnson&Johnson и Pfizer с 9:00 до 16:00, а также провести быстрый тест на антитела к COVID-19.

Некоторые жители Жешува поддержали эту идею.

"Вообще все приходят к родным на кладбище, поэтому если кто-то раньше не был вакцинирован, то сейчас будет очень хорошая возможность", – сказал один из жителей, решивший получить третью дозу в вакцинальном автобусе.

Городские власти Жешува позаботились о том, чтобы проинформировать жителей о возможности вакцинации на кладбище, и отправили смс-сообщения с такой информацией. Также власти подготовили листовки и информационные материалы.

Только в Подкарпатском воеводстве вакцинационные автобусы были установлены в десяти городах.

В Польше от коронавируса полностью вакцинировано 61,3% населения.

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