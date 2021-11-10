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Хорватія повідомила про умови в'їзду туристів з України після переходу в "червону" зону

Середа, 10 листопада 2021, 10:48

Хорватія залишила дозвіл на в'їзд для громадян України попри рекомендації Ради ЄС виключити на із "зеленого" списку для подорожей.

Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер. МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян", - написав Кулеба.

Для в'їзду до Хорватії необхідний негативний ПЛР-тест або швидкий тест на антиген, сертифікат про вакцинацію, медична довідка про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом.

Як пояснили "Європейській правді" в МЗС, влада Хорватії запевнила українських дипломатів у тому, що умови в'їзду не зміняться попри переведення країни у "червоний список" ЄС.

В МЗС раніше публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

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