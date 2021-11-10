Хорватия сообщила об условиях въезда туристов из Украины после перехода в "красную" зону

Хорватия оставила в силе разрешение на въезд для граждан Украины, несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить из "зеленого" списка для путешествий.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", - написал Кулеба.

Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер.



МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи подорожей наших громадян ✌️



Всі актуальні умови в’їзду до Хорватії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Для въезда в Хорватию необходим отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, сертификат о вакцинации, медицинская справка о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 8 месяцев от заражения вирусом.

Как пояснили "Европейской правде" в МИД, власти Хорватии заверили украинских дипломатов в том, что условия въезда не изменятся, несмотря на перевод страны в "красный список" ЕС.

В МИДе ранее публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

Что означает исключение Украины из списка и каковы правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев