Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Хорватия сообщила об условиях въезда туристов из Украины после перехода в "красную" зону

Среда, 10 ноября 2021, 10:48

Хорватия оставила в силе разрешение на въезд для граждан Украины, несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить из "зеленого" списка для путешествий.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", - написал Кулеба.

Для въезда в Хорватию необходим отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, сертификат о вакцинации, медицинская справка о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 8 месяцев от заражения вирусом.

Как пояснили "Европейской правде" в МИД, власти Хорватии заверили украинских дипломатов в том, что условия въезда не изменятся, несмотря на перевод страны в "красный список" ЕС.

В МИДе ранее публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".

Что означает исключение Украины из списка и каковы правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия Туризм Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"