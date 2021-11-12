У Північній Македонії опозиції не вистачило одного голосу, щоб повалити уряд

Опозиція Північної Македонії зазнала невдачі у спробі повалення уряду Зорана Заєва, який раніше оголосив про відставку, але потім відклав це рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFERL.

Опозиційний блок VMRO-DPMNE висунув ініціативу про довіру кабінету прем'єр-міністра Зорана Заєва, заявивши, що пропозиція має 61 голос у 120-місцевому парламенті. Але у сесії взяли участь лише 60 депутатів, що менше необхідного кворуму в 61.

Депутат, який не був присутній, входить до меншої партії етнічних албанців, яка перебуває в опозиції.

Він написав у Facebook, що вирішив не брати участь у голосуванні, оскільки вважає, що повалення уряду створить проблеми для Північної Македонії на міжнародній арені.

Крихітна балканська країна сподівається почати переговори про вступ до ЄС.

Опозиція на чолі з партією VMRO-DPMNE раніше заявляла, що якщо Заєв програє, вони спробують сформувати новий уряд, перш ніж йти на дострокові вибори.

Після поганого результату соціал-демократів Заєва на муніципальних виборах у жовтні прем’єр-міністр пообіцяв піти у відставку, але поставив на паузу своє рішення.

Обраний прем’єр-міністром у 2017 році, Заєв найбільш відомий угодою, яку він уклав з Грецією щодо зміни назви країни на Північна Македонія – щоб відрізнити її від грецької провінції Македонія.

Ця зміна дозволила країні приєднатися до НАТО і була передумовою для членства в ЄС.