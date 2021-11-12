В Северной Македонии оппозиции не хватило одного голоса, чтобы снять правительство

Оппозиция Северной Македонии потерпела неудачу в попытке свержения правительства Зорана Заева, ранее объявившего об отставке, но затем отложившего это решение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RFERL.

Оппозиционный блок VMRO-DPMNE выдвинул инициативу о доверии кабинету премьер-министра Зорана Заева, заявив, что предложение имеет 61 голос в 120-местном парламенте. Но в сессии приняли участие только 60 депутатов, что меньше требуемого кворума в 61.

Не присутствовавший депутат входит в находящуюся в оппозиции меньшую партию этнических албанцев.

Он написал в Facebook, что решил не участвовать в голосовании, поскольку считает, что снятие правительства создаст проблемы Северной Македонии на международной арене.

Крохотная балканская страна надеется начать переговоры о вступлении в ЕС.

Оппозиция во главе с партией VMRO-DPMNE ранее заявляла, что, если Заев проиграет, они попытаются сформировать новое правительство, прежде чем идти на досрочные выборы.

После плохого результата социал-демократов Заева на муниципальных выборах в октябре премьер-министр пообещал уйти в отставку, но поставил на паузу свое решение.

Избранный премьер-министром в 2017 году, Заев наиболее известен соглашением, которое он заключил с Грецией по поводу изменения названия страны на Северная Македония – чтобы отличить его от греческой провинции Македония.

Это изменение позволило стране присоединиться к НАТО и было условием для членства в ЕС.