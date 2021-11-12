Винищувач США втратив частину кабіни під час навчань над Грецією

Американський винищувач зміг благополучно приземлитися на авіабазі в центральній Греції після інциденту під час навчань НАТО.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний представник ВПС США в Європі (USAFE) підтвердив, що винищувач F-15E Strike Eagle "втратив свій ліхтар над безлюдною ділянкою на околицях села Ліваді".

"Літак успішно приземлився на авіабазі Ларісса в Греції, і ніхто не постраждав. Про інцидент було повідомлено військово-повітряним силам Греції, і наразі триває розслідування", - сказав він.

В авіації ліхтар – це прозора частина кабіни пілота, що захищає екіпаж та пасажирів від впливу зустрічного потоку повітря, погодних умов та від шуму. На більшості сучасних літаків використовуються ліхтарі із пластику або скла обтічної форми, щоб мінімізувати лобовий опір повітря.

Американські літаки F-15E Strike Eagle зараз працюють з авіабази Ларісса на підтримку головних навчань ВПС США в Європі та Африці під назвою "Операція "Замок Форд"".