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Истребитель США потерял часть кабины во время учений над Грецией

Пятница, 12 ноября 2021, 16:01

Американский истребитель смог благополучно приземлиться на авиабазе в центральной Греции после инцидента во время учений НАТО.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Официальный представитель ВВС США в Европе (USAFE) подтвердил, что истребитель F-15E Strike Eagle "потерял свой фонарь над безлюдным участком в окрестностях села Ливади".

"Самолет успешно приземлился на авиабазе Ларисса в Греции, и никто не пострадал. Об инциденте было сообщено военно-воздушным силам Греции, и в настоящее время продолжается расследование", - сказал он.

В авиации фонарь – это прозрачная часть кабины пилота, защищающая экипаж и пассажиров от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий и шума. На большинстве современных самолетов используются фонари из пластика или стекла обтекаемой формы, чтобы минимизировать лобовое сопротивление воздуха.

Американские самолеты F-15E Strike Eagle сейчас работают с авиабазы ​​Ларисса в поддержку главных учений ВВС США в Европе и Африке под названием "Операция "Замок Форд".

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Греция США инциденты
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