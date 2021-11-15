Перший тур виборів президента Болгарії виграв чинний глава держави

У першому турі дострокових виборів президента Болгарії лідирує нинішній глава держави Румен Радев.

Про це пише БНТ, повідомляє "Європейська правда".

Станом на 8 ранку Центрвиборчком підрахував 79% протоколів і Радев набирає 49,45% голосів.

Але він не зміг отримати достатню кількість голосів для остаточної перемоги, і результат президентських перегонів буде відомий тільки після другого туру 21 листопада.

Його конкурентом у другому турі буде Анастас Герджиков - доктор філологічних наук, професор античної та середньовічної літератури. Герджиков, якого підтримує партія ГЕРБ, набирає 21,93% голосів.

Загалом на посаду глави держави висувалось 23 кандидати.

Нагадаємо, у неділю в Болгарії відбулися також парламентські вибори, переможцем яких, ймовірно, дуже несподівано стане створена лише у вересні центристська партія "Продовжуємо зміни".

Це вже третя в цьому році спроба болгар обрати парламент, адже після виборів у квітні та липні жодна з партій не змогла створити коаліцію та сформувати уряд.

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