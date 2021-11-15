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Первый тур выборов президента Болгарии выиграл действующий глава государства

Понедельник, 15 ноября 2021, 09:33

В первом туре досрочных выборов президента Болгарии лидирует глава государства Румен Радев.

Об этом пишет БНТ, сообщает "Европейская правда".

На 8 утра Центризбирком подсчитал 79% протоколов и Радев набирает 49,45% голосов.

Но он не смог получить достаточное количество голосов для окончательной победы, и результат президентской гонки будет известен только после второго тура 21 ноября.

Его конкурентом во втором туре будет Анастас Герджиков – доктор филологических наук, профессор античной и средневековой литературы. Герджиков, поддерживаемый партией ГЕРБ, набирает 21,93% голосов.

Всего на должность главы государства выдвигалось 23 кандидата.

Напомним, в воскресенье в Болгарии прошли также парламентские выборы, победителем которых, вероятно, очень неожиданно станет созданная только в сентябре центристская партия "Продолжаем перемены".

Это уже третья в этом году попытка болгар избрать парламент, ведь после выборов в апреле и июле ни одна из партий не смогла создать коалицию и сформировать правительство.

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Болгария выборы
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