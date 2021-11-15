Поліція Італії провела рейди проти антивакцинаторів

У понеділок по всій Італії поліція провела обшуки у 17 активістів-антивакцинаторів, які нібито пов’язані з чатом у Telegram, який закликав до насильства проти урядових, медичних та медіа-діячів за їхню підтримку обмежень COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Поліція Турина заявила, що чат "Basta Dittatura" ("Досить диктатури") налічує десятки тисяч учасників і був головним форумом для організації протестів проти ковід-сертифіката в Італії.

Як і в багатьох європейських країнах, Італія вимагає показувати так званий Green Pass, щоб обідати в приміщеннях, відвідувати музеї та кінотеатри, а також користуватися громадським транспортом на великі відстані. У сертифікаті є підтвердження вакцинації, нещодавнього негативного тесту або видужання від COVID-19.

Протести загострилися після того, як минулого місяця Італія стала першою західною країною, яка також вимагає перепустки для доступу до робочих місць.

У заяві в понеділок поліція заявила, що протягом тижнів спостерігала за закритим чатом у Telegram і виявила 17 екстремістів, які, серед інших, погрожували прем’єр-міністру Маріо Драгі.

"Іншими неодноразовими об’єктами погроз були також поліція, лікарі, науковці, журналісти та інші громадські діячі, яких звинувачували в "поневоленні" і "співпраці" з "диктатурою", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ випустило рекомендації поліцейським управлінням по всій країні, в яких радить обмежити проведення протестів у переповнених центрах міст. Міністерство підтвердило право протестувальників збиратися, але посилаючись на потенційну загрозу громадській безпеці та зараження, рекомендувало дозволяти протести лише з дотриманням дистанції.