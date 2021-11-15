Полиция Италии провела рейды против антивакцинаторов

В понедельник по всей Италии полиция провела обыски у 17 активистов-антивакцинаторов, которые якобы связаны с чатом в Telegram, призвавшем к насилию против правительственных, медицинских и медиа-деятелей за их поддержку ограничений COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Полиция Турина заявила, что чат "Basta Dittatura" ("Хватит диктатуры") насчитывает десятки тысяч участников и являлся главным форумом для организации протестов против ковид-сертификата в Италии.

Как и во многих европейских странах, Италия требует показывать так называемый Green Pass, чтобы обедать в помещениях, посещать музеи и кинотеатры, а также пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях. В сертификате есть подтверждение вакцинации, недавнего отрицательного теста или выздоровления от COVID-19.

Протесты обострились после того, как в прошлом месяце Италия стала первой западной страной, также требующей пропуска для доступа к рабочим местам.

В заявлении в понедельник полиция заявила, что в течение недель наблюдала за закрытым чатом в Telegram и обнаружила 17 экстремистов, среди которых угрожали премьер-министру Марио Драги.

"Другими неоднократными объектами угроз были также полиция, врачи, ученые, журналисты и другие общественные деятели, обвиняемые в "заключении" и "сотрудничестве" с "диктатурой", – говорится в сообщении.

На минувшей неделе Министерство внутренних дел выпустило рекомендации полицейским управлением по всей стране, в которых советует ограничить проведение протестов в переполненных центрах городов. Министерство подтвердило право протестующих собираться, но ссылаясь на потенциальную угрозу общественной безопасности и заражения, рекомендовало разрешать протесты только с соблюдением дистанции.